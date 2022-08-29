Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın yanı sıra bakan yardımcıları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Bakan Akar, tayin ve terfilerin askeri personel açısından önemli olduğunu belirterek, bir üst rütbeye terfi eden personeli tebrik etti. Ağustos ayının 'zaferler ayı' olduğunu vurgulayan Akar, Türk tarihinin istikbalini, geleceğini ve bekasını belirleyen büyük savaşların bu ayda gerçekleştiğini söyledi.

'EKONOMİK KRİZ TÜM DÜNYAYI SARMIŞ VAZİYETTE'

100 yıl önce Türkiye'nin işgal girişimine maruz kaldığını hatırlatan Bakan Akar, "Bizim milletimizin ruhunda, DNA'sında esaret olmadığını herkesin bilmesi lazım. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek her zaman olduğu gibi bu badireyi de çok şükür başarılı bir şekilde atlattık" dedi.

Son dönemde dünyada çok ciddi gelişmeler yaşandığına değinen Akar, "Ekonomik kriz tüm dünyayı sarmış vaziyette, şu ya da bu şekilde herkes bu krizle mücadele ediyor. Bir taraftan tahıl gıda krizi var diğer taraftan, buna bağlı olarak güvenlik krizi var. Biz bu tahıl krizini çözmeseydik Afrika'da güvenlik sorunları çok daha büyük boyutlara ulaşacak, çok ciddi sorunlara sebebiyet verebilecekti" diye konuştu.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda kişilikli ve kimlikli politikasıyla 'özne' haline geldiğini kaydetti.

'BU ŞIMARIKLIK, PERVASIZLIK KABUL EDİLEMEZ'

Ardından Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere değinen Bakan Akar, "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim; deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek" dedi.

Yunanistan'ın Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı şekilde Ege'deki adaları silahlandırdığını belirten Akar, "23 Ağustos'ta bir hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlar görüştük, SAMP-T'yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oynadı, 'siz nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos'ta, bunun bir alt modeli S-300'ler NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" diye konuştu.

'KÖTÜ KOMŞU YALAN VE İNKARA BAŞVURDU'

Yunanistan'ın 'Uçakları tanımıyoruz' açıklaması yaptığını hatırlatan Bakan Akar, "Her tarafa yayımlanmış, planlar programlar yapılmış, 22 Ağustos'ta Türk Hava Kuvvetleri unsurları ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlılar eskortluk edecek, bu kadar belliyken bu kötü komşu 'bizim haberimiz yok' diye yalan ve inkara başvurdu" dedi.

Tören kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda terfi eden 29 general/amiral, 31 subay ve 12 astsubay, yeni rütbe işaretlerini aldı.