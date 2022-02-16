Bakan Bilgin: 3600 ek göstergeyle beklentileri adil şekilde karşılayacak düzenlemeyi yapma kararlılığındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları kapsamında bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ertuğrul Soysal, Lütfihak Alpkan ve Adnan Ertem ile Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk de yer aldı.

'İLK TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 ek sözleşmeyle ilgili ilk komisyon toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Konuyla ilgili bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Bilgin, "Fakat bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün bu komisyon çalışmasının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ADALET DUYGUSUNU ZEDELEDİ'

3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, 'reform' adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz. Bugün bu meselenin ele alınması çok daha mühim hale gelmiştir. Çünkü bugün hala devam eden bir salgın kriziyle karşı karşıyayız. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Çünkü salgın tüm dünyada ekonomik bir dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmektedirler."

'BÜYÜK VE ÖNEMLİ ADIM ATACAĞIZ'

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını vurgulayan Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. 3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise "Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmelerine katkı sunmak, emekliliklerinde ikramiyelerine katkı sunmak, sosyal refahına ve mesleki motivasyonuna katkı sunmaktır. Adil bir düzenleme yapıp beklentiyi karşılamak istiyoruz" dedi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.