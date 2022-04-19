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Bakan Bilgin emekliye bayram ikramiyesi tutarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını ve 28-29 Nisan'da hesaplara geçeceğini söyledi. Bakan Bilgin, asgari ücrete zammın gündemde olmadığını da ifade etti.
Bakan Bilgin emekliye bayram ikramiyesi tutarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI

Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?

Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum

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