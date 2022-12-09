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Bakan Bilgin: En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin aralık ayı sonuna doğru meclise geleceğini belirterek “EYT ile ilgili en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Bakan Bilgin: En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı. Bakan Bilgin sunumunda EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulunarak en kapsamlı düzenlemenin yapılacağını söyledi.

"EYT TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KONULARINDA BİRİ"

Bakan Bilgin EYT konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor. Başka tekliflerde bulunanlar, 'şunu öteleyin' diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Bizde büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunamıyordu, o zaman dijital dönüşüm yoktu. Bütün bunları temin etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman kamuoyuyla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

"OCAK AYINDA BİRAZ DAHA YÜKSELECEK"

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin ocak ayından önce Meclis'e geleceğini duyurarak şöyle devem etti:

"EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Üç kriter var. Komisyonda da söyledim. Bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına kadar ne kadar insan emekli olabilirdi, onu açıklamıştım. 1.5 milyon demiştim. Ocak ayında biraz daha yükselecek."

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