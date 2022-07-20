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Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz. Türkiye'nin sanayileşmesi için iş birliklerini, istihdam yaratan projeleri arttırmamız lazım" dedi.
Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi.

Bakan Bilgin ilk olarak Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Nursanlar Holding bünyesinde bulunan Nursan Kablo Donanımları fabrikasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı imza törenine katıldı. Programda Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.

'EMEĞİ KORUYACAK ÖNLEMLER ALMAYA ÇALIŞTIK'

Bakan Vedat Bilgin, yapılan asgari ücret düzenlemesiyle emeği koruyacak önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, bizler geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yaptık. Asgari ücret düzenlemeleri ile emeği koruyacak önlemler almaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet olduğundan dolayı buna özellikle önem vermektedir. Evet, asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücret demektir. Bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içerisinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımı ile ilgilidir. Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, asgari ücretin üzerinde ücret seviyesinin belli bir aşamaya tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla bir pay almasını sağlayacak bir mekanizma oluşturur. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir. Demokratik toplum bunların üzerinde yükseliyor. Çalışanlarının özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, işletmelerinin ürettiği değeri çalışanları ile paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz. Bu bakımdan bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü ile aslında bu konuya verdiğimiz önceliğin bir ifadesi olarak görülmelidir."

'İSTİHDAM YARATAN PROJELERİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

Türkiye'nin sanayileşmesi için istihdam yaratan projelerin artırılması gerektiğini belirten Bakan Bilgin, şunları söyledi:

"Dünya bugünlerde büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Önce pandemi, arkasından pandeminin yarattığı sorunlar ve onların küresel ölçekte malların, insanların, paranın hareketinde meydana gelen kopukluklar, tedarik sistemlerinin kopması vesaire. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman dünyadaki bu krizin Türkiye'ye yansımaları da var. Yansıması iki yoldan oldu biliyorsunuz. Bir; döviz kurları üzerinden bize yansıyor. İkincisi de enflasyon olarak yansıyor. Bütün bunlar nasıl aşılacak? Sihirli bir değnek yok. Sihir bizim ellerimizde, emekçilerimizin ellerinde. İşletmelerimizin yatırımları var. Dolayısı ile bunlara destek vermek, Çalışma Bakanlığı olarak bizim görevimiz. Bu bakımdan biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz. Bu konuda iki uygulama içerisindeyiz. Birisi üretim sürecine katılım programı açtığında, işletmecilere doğrudan doğruya iş gücü desteği veriyoruz. Yani işletmelere diyoruz ki, 'Bizden 3 ay eğittiğin bir insanı iş gücü olarak alıp en az 1 yıl istihdam edersen 1 yıl, 6 aylık eğitim sürecini bizim desteklediğimiz bir işçiyi alırsan sana 2 yıl istihdam desteğindeyiz.' diyoruz. Bunu Gaziantep'te başlattık. Önümüzdeki günlerde Bursa'da uygulamaya sokacağız. Türkiye'nin sanayileşmesi için bu iş birliklerini, bu istihdam yaratan projeleri arttırmamız lazım."

Konuşmaların ardından Nursan Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yamakoğlu ve Bakan Bilgin, işbaşı eğitim programını tamamlayan işçilere belgelerini verdi.

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