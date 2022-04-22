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Bakan Bilgin tarih verdi: Memur, işçi ve emeklilerin yüzü gülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini verdi.
Bakan Bilgin tarih verdi: Memur, işçi ve emeklilerin yüzü gülecek

Isparta’da kamu çalışanları ve işçilerle iftar programında buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini verdi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Isparta'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar programında bir araya geldi.

BAKAN BİLGİN MÜJDELERİ VERDİ

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur, işçi ve emeklilikleri yakından ilgilendiren bir düzenlemenin müjdesini verdi.

TEMMUZ AYINDA DÜZENLEME YAPILACAK

Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin “Burada bugün Isparta’mızda bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimiz koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

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