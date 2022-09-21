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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık'ta zam yapılacak mı? Bakan duyurdu

Bakan Bilgin: (Asgari ücret) Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız.
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık'ta zam yapılacak mı? Bakan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

(Asgari ücret) Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.

Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim.

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