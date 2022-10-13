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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari ücret ile ilgili son dakika yeni bir açıklama yaparak "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ortak Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği forumda konuşuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

Enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi Aralık ayında yapacağız. Kayıt dışı istihdam konusunda dikkat eden şirketlere kamu destekleri vereceğiz.

Çalışma hayatında sosyal barışı önemsiyoruz. İşbirliği içinde sorunların daha kolay çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Kamu çalışanlarıyla ilgili 3600 sorunu vardı, onu çözdük. Tüm kamu çalışanları ve emekli olacakları kapsayan toplumsal adalet duygusunu getiren sistemi yaptık.

Önümüzdeki günlerde yıllardır Türkiye'de çalışma hayatında sendikaların önemli taleplerinden biriydi, geçici işçiler sorunu, onu çözmek üzereyiz.

Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak. Çok detaylı bir çalışma, her insanın özel durumu var. Primler araştırılıyor, özelliklere bakılıyor. Endişeleri giderecek şeffaf düzenleme yapılacak. Ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybı kaldıracak, toplu pazarlık sistemiyle demokrasiye katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar.

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