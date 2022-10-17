Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "2023'e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar" programında konuştu.

Bakan Bilgin şunları kaydetti:

Toplantının, maden kazası ve madende 41 şehit ve yaralılarımızın olduğu günlere tesadüf etmesi üzüntü verici. Milletimiz bu acıyı yaşarken bunun sarsıntısı içerisindeyken böyle bir toplantıda sizlerle buluşuyorum. Tabi dün çok geç saatlerde gece yarısı Bartın'dan Ankara'ya geldik. En son bir maden şehidimiz aynı zamanda bizim sosyal güvenlik kurumumuzda çalışan bir hanımefendi oğlunu kaybetmiş ona da taziye ziyaretinde bulunduk. Çok sayıda cenazeye şehitlerimizin cenazelerine evlerine gittik. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten büyük bir acı var Bartın'da. Fakat onların hissettiğini hiç kimse o düzeyde hissetmesi anlaması zor. Belki anlamaya çalışabiliriz fakat yaşamamız zor.

'MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLE BİREYLERİNİN KAMUDA İSTİHDAMI İLE İLGİLİ SINIRLANDIRMAYI KALDIRIYORUZ'

Bu acıların inşallah sorunları ortaya çıkar. Bu acıları ortadan kaldırmaz fakat bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın, ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını da ortaya koymamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından kurulu bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda söylediği açıktır. Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkacaktır buna inanıyoruz.

Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz.