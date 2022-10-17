  • BIST 3.794,31
  • Altın 990.228
  • Dolar 18.5858
  • Euro 18.1253
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "2023'e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar" programında konuştu.

Bakan Bilgin şunları kaydetti:

Toplantının, maden kazası ve madende 41 şehit ve yaralılarımızın olduğu günlere tesadüf etmesi üzüntü verici. Milletimiz bu acıyı yaşarken bunun sarsıntısı içerisindeyken böyle bir toplantıda sizlerle buluşuyorum. Tabi dün çok geç saatlerde gece yarısı Bartın'dan Ankara'ya geldik. En son bir maden şehidimiz aynı zamanda bizim sosyal güvenlik kurumumuzda çalışan bir hanımefendi oğlunu kaybetmiş ona da taziye ziyaretinde bulunduk. Çok sayıda cenazeye şehitlerimizin cenazelerine evlerine gittik. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten büyük bir acı var Bartın'da. Fakat onların hissettiğini hiç kimse o düzeyde hissetmesi anlaması zor. Belki anlamaya çalışabiliriz fakat yaşamamız zor.

'MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLE BİREYLERİNİN KAMUDA İSTİHDAMI İLE İLGİLİ SINIRLANDIRMAYI KALDIRIYORUZ'

Bu acıların inşallah sorunları ortaya çıkar. Bu acıları ortadan kaldırmaz fakat bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın, ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını da ortaya koymamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından kurulu bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda söylediği açıktır. Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkacaktır buna inanıyoruz.

Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın kamikaze İHA saldırısı ile Kiev'de bazı hedefleri vurduğu17 Ekim 2022 Pazartesi 09:40
  • Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 16 Ekim 2022 Ankara doğalgaz fiyatı16 Ekim 2022 Pazar 13:02
  • Fransa'da bir yurtta lise öğrencisinin Kuran-ı Kerim'i yırtıldı, başörtüsü çöpe atıldı16 Ekim 2022 Pazar 11:10
  • Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı15 Ekim 2022 Cumartesi 23:43
  • AK Parti'li Yazıcı: Çok üzgünüz15 Ekim 2022 Cumartesi 23:42
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti15 Ekim 2022 Cumartesi 23:35
  • Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız15 Ekim 2022 Cumartesi 23:34
  • Kadıköy'de 24 katlı rezidansta yangın15 Ekim 2022 Cumartesi 23:34
  • Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı15 Ekim 2022 Cumartesi 17:30
  • 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak15 Ekim 2022 Cumartesi 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti