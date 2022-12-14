Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Bilgin asgari ücret ve EYT hakkında açıklamalarda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT hakkında açıklamalarda bulundu. Önemli toplantıların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bır değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız. EYT teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlarınn çözüldüğünü söylüyorum. Altyapıyı oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Bakan Bilgin asgari ücretin önemli bir kurum olduğunu belirterek, " Yapılan eleştirileri inceliyorum. Asgari ücret diğer ücretle çalışanların da ücretlerinin yukarı tırmanmasını sağlar. İnanıyorum ki bugünkü toplantıdan belli bir uzlaşma sağlayarak, asgari ücretliyi rahatlatacak bir ücrette anlaşma sağlayacağız. Bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım. Bu defa da geniş bir uzlaşma ile bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.

EYT

Bakan Bilgin EYT hakkında teknik sorunda dikkat çekerek, "EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.