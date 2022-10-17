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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili tek formül üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Bilgin, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Bartın'da yaşanan maden kazasına yönelik incelemeler hakkında bilgi verdi. Maden faciası sorumlularının bulunacağını belirten Bakan Bilgin, "Bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını ortaya koymamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu konuda cumhuriyet savcılarını Adalet Bakanımız görevlendirmiştir. Çeşitli düzeylerde soruşturmalar devam ediyor. Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından kurulu bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda söylediği açıktır. Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkarılacaktır. Buna inanıyoruz" diye konuştu.

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulunduklarını dile getiren Bilgin, her aileden bir kişinin kamuda istihdam edileceğini belirtti. Bakan Bilgin, "Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış. Maden şehitleri ailelerinin seçtiği bir kişiyi kamuda istihdama alıyorduk. O kanuna bir tarih konulmuş ve sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

'GEÇİCİ İŞÇİLER BİR TÜRLÜ GEÇMEYEN SORUN HALİNE GELDİ, ONU DA ÇÖZECEĞİZ'

Kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini dile getiren Bakan Bilgin, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık. Geçici işçiler sorunumuz var. Geçici işçiler, bir türlü geçmeyen, süreklilik arz eden sorun haline gelmiş. Onu da çözeceğiz. Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'OCAKTAN SONRA UYGULAMAYA SOKULACAK'

EYT çalışmalarına değinen Bakan Bilgin, şöyle konuştu:

"Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz. Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. 'Niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz."

Bakan Bilgin, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin daha sonra kentteki ziyaretlerine başladı.

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