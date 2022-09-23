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Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik

Bakan Bilgin, "EYT ile ilgili çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Bakan Bilgin ayrıca 90 bin taşeron işçinin kadroya geçmesi için çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

"ARALIK AYINDA YENİDEN ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK

EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.

ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK

696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya, kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı.

Bizim toplu sözleşmelerle bütün sendikacıların bize söyledikleri bir şey var: Toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi Bakanı'yla görüşmelerimiz var. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir, bu konuyla ilgili Bakan Beyle görüştüm, olumlu olduğunu söyleyebilirim.

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