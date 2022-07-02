  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Heyecanlandıran sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Heyecanlandıran sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgin, EYT ile ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti.

'EYT SORUNU DA ÇÖZÜLECEK'

Bakan Bilgin açıklamasında, ''EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var... Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz. Bizim görevimiz sorun çözmek. Türk devletinin bu sorun çözme kabiliyeti giderek artıyor. Dünyadaki bu krizlere rağmen artıyor'' ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücrete yüzde 30 zam oldu öncesinde de yüzde 50 zam yapılmıştı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu oldukça yüksek bir artıştır. Bu ara artıştır üstelik. Yıl sonuna kadar yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da değerlendirmelerini yaptı.

Asgari ücret zammı bugün itibarıyla geçerli olacak.

Sendikalar, kendi görüşlerini desteklemek için bazı açıklamalara başvurabilirler ama bunlar bilimsel değil. Türkiye'de bugün açlık sınırının 3 bin 3 bin 500 lira olduğunu yoksulluk sınırının da 6 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Sendikaların verdiği rakamlar bilimsel değil. Onları değil Türkiye gerçekliğini dikkate alıyoruz.

EMEKÇİLERİ KORUYAN BİR DÜZENLEME YAPILDI

Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma sözümüzü yerine getirdik.

İşçi başına 100 lira destek verdik. Bu bir ara düzenlemedir. Olağanüstü şartların meydana getirdiği bir düzenlemedir. Emekçilerimiz şunu bilsinler. Türkiye sosyal bir devlettir, Türkiye emekçilerinin hakkını korur.

ARALIK AYINDA ŞARTLAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Aralık ayında tekrar şartlar değerlendirilecek. Bizim bütün çalışanlarımıza yüzde 40 oranında zam kararımız var. Tüm çalışanlara vereceğiz. Bunu teminat altına aldık. İşçilerimiz teminat altında değil ama işçilerimize de bu zammı yansıtacağız.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON VAR AMA DURGUNLUK YOK

Türkiye'de enflasyon var ama durgunluk yok. Büyümemizi, ihracatımızı hızlandıracağız. Bir de turizm gelirlerinin artması... Henüz gelişmemiş 70'li 80'lerin Türkiye'si, döviz üretemiyordu. Bugünün Türkiye'si döviz üretiyor.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ, TATİLE GİRMEDEN ÖNCE BELLİ OLACAK

Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5 buçuk milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması01 Temmuz 2022 Cuma 17:20
  • Enflasyon anketi açıklandı: Yüzde 77,75'e çıkması bekleniyor01 Temmuz 2022 Cuma 16:19
  • Erzurum'da çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi desteği01 Temmuz 2022 Cuma 15:43
  • Yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" beyaz et sektörüne kazandırıldı01 Temmuz 2022 Cuma 15:31
  • MSB duyurdu: Operasyon bölgesinden acı haber01 Temmuz 2022 Cuma 15:25
  • Sağanakta hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı01 Temmuz 2022 Cuma 15:10
  • Erdoğan'dan Miçotakis'e: Bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz cevabı verir01 Temmuz 2022 Cuma 14:34
  • 740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor01 Temmuz 2022 Cuma 14:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Verilen sözler önemli ama asıl olan uygulama01 Temmuz 2022 Cuma 13:34
  • Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor01 Temmuz 2022 Cuma 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti