Bakan Bilgin'den EYT ve Enflasyon açıklaması: EYT için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonla mücadelede iki ana yaklaşım var. Biri ekonomiyi soğutarak, küçülterek mücadele etmektir.

Yeni çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "EYT denilen bir mesele var. Onu çözeceğiz. Aralık ayında Meclis’e intikal ettireceğiz. Geçici işçiler sorununu çözüyoruz. Taşeron işçilerden geçmeyen yaklaşık 90 bin kişilik bir işçi kitlesi var. Onlara kamuda kadro veriyoruz" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir milletvekilleri, AK Parti MKYK üyeleri '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Aydın'da bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Bilgin, "Enflasyonla mücadelede iki ana yaklaşım var. Biri ekonomiyi soğutarak, küçülterek mücadele etmektir. Talep düşerse fiyatlarda aşağı eğilim başlar. Bu işsizlik, yoksulluk yaratır. Bütün sorunu yoksulların üzerine yıkarak altından kalkma arayışıdır. İkincisi büyüyerek, üreterek, ihracat yaparak çözmektir. Türkiye bu ikinci yolu tercih etmiştir. Bunun bir bedeli var mıdır? Vardır. O bedel, enflasyon gelirlerini kendileri belirleyemeyen insanların gelir kaybına yol açmaktadır. Türk devleti olarak bu konuda çok kararlı bir şekilde ücretlerimizi, emeğe dayalı gelir elde edenleri koruyan bir sosyal politika uyguluyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücreti geçen aralık ayının sonunda yüzde 50 oranında arttırdık. Bütün ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu gerçek anlamda bir devrimdir" dedi.

'ARALIK AYI GELİYOR, YENİDEN DURUM DEĞERLENDİRİLECEK'

Enflasyonla mücadele çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Bilgin, "Bu yetmedi. Enflasyonun tahribatı devam edince yüzde 30'luk bir artış daha yaptık. Matematiksel olarak yüzde 80 oranında bir asgari ücret artışı yaptık. Aralık ayı geliyor. Yeniden durumu değerlendireceğiz. Kamu çalışanları arasında çok ciddi sorunlar vardı. Biz herkese adil bir şekilde ek gösterge verdik. Kamu çalışanlarımızı da koruduk. Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

'EYT'Yİ ÇÖZECEĞİZ'

Yeni çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "EYT denilen bir mesele var. Onu çözeceğiz. Aralık ayında Meclis’e intikal ettireceğiz. Geçici işçiler sorununu çözüyoruz. Taşeron işçilerden geçmeyen yaklaşık 90 bin kişilik bir işçi kitlesi var. Onlara kamuda kadro veriyoruz. Türkiye'nin ne sorunu varsa onları çözüyoruz. Bunları seçim kazanmak için mi yapıyoruz? Hayır. Seçimi zaten biz kazanacağız. Bunları Türkiye'nin sorunlarını çözmek, bizim görevimiz olduğu için yapıyoruz. Enflasyon meselesini de çözerek ileri doğru gideceğiz. Kendi kaynaklarıyla 300 milyar dolar üreten bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Dünyanın krizi derinleşecek ama Türkiye büyüyerek bu krizden çıkacak" dedi.

'BATI UYGARLIĞININ HEGEMONİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SONA ERDİĞİ BİR DÖNEM'

Şehir Buluşmaları'nın Türkiye'nin meselelerini tartışma, vatandaşın sorunlarını dinleme fırsatı verdiği için siyaseten çok değerli olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "Bu vesileyle bugün sizlerle karşı karşıya kaldığımız Türkiye'nin nerede durduğuna dair bazı sorunları paylaşmak istiyorum. Dünyada, Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği meseleler, dünyada yaşanan büyük krizin ortaya koyduğu insanlık meselelerinin nasıl çözüleceğine dair önemli bir bakış açısını dile getiriyor. Geçtiğimiz iki yüzyıl batı hegemonik bir dönem yaşadı. Bugün yaşanan bütün krizler batının hegemonyasının çöküş döneminin belirtileri olarak değerlendirilmektedir. Birçok stratejist ve bilim adamı bu meseleyi tartışıyor. Gerçekten batı uygarlığının hegemonik üstünlüğünün sona erdiği bir dönem. Bunun son yüzyılı da Amerikan hegemonyasının çöküşü" diye konuştu.

'TÜRKİYE BARIŞ KURUCU OLARAK ORTAYA ÇIKTI'

Amerika ve batı sistemi çökerken hegemonyasını kaybetse de konumlarını bir süre daha devam ettirebileceklerini ifade eden Bakan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batının ekonomik sömürüsünü artırarak kurduğu bağımlılık ilişkisi döneminin ardından batı bu ilişkileri kaybediyor ama kendi konumunu sürdürmesinin yolları başka yerlerden geçiyor. Baskı ve şiddet araçlarıyla bunu sürdürmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada savaşlar çıkarıyor. İç savaşlar çıkarıyor. Terör örgütlerini bunun için destekliyor. Bu batının istikrarsız hale getirdiği coğrafyaları kendine bağımlı kılma arayışıdır. Askeri darbelerle, askeri diktatörlerle iş birliği yaparak egemenlik ilişkisini devam ettirmek istiyor. Bütün bunlar batının krizini değiştiren yanlış bir siyasetin devam ettiğinin göstergesidir. Güç merkezi batıdan doğuya kayıyor. 25 sene önce Çin'in yükselişini görenler var. Bütün Asya ayağa kalkıyor. Hindistan yükseliyor. Orta Doğu değişiyor. Batı eski dünyasının üzerinde kurduğu hakimiyeti kaybedeceğini gördükçe şiddete dayalı politikayı sürdürüyor. Karşısına Türkiye çıkıyor. Türkiye bağımsızlık doğrultusunda siyasetini ortaya koydukça, batının sömürüye dayalı siyasetine 'Dünya beşten büyüktür' diyerek cevap verdi. 'Mazlumlar yalnız değildir' dedi. Türkiye mazlumların yanında oldu. Dünyanın en kritik savaş anında, sıkıştığı anda Türkiye barış kurucu olarak ortaya çıktı."

'DÜNYA YENİ BİR DÖNEME, BARIŞA AÇIKTIR'

Avrupa açlıktan ölecekken tahıl koridorunu Türkiye'nin açtığını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

"Dünyanın değiştiğini, batı kendi hegemonyasını kaybettiğini kabul etmek durumunda. Dünya yeni bir döneme, barışa, huzura, sömürü ilişkilerinin bittiği döneme açıktır. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde parkta dolaşıyor. Etrafını zenciler sarıyor. Bunu en fazla barışa, sömürüsüz dünyaya ihtiyaç duyan, batının tahakkümünün nasıl bir sömürü yarattığını bilen halkların çocukları hissediyor. Biz de bunu hissediyoruz. İmparatorluğu kaybettikten sonra yaklaşık yüzyıl batı yörüngesinde kalmış bir ülkeyiz. O yörüngeden çıkıyoruz. Bağımsız Türkiye lafını kim söylüyor? Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde biz siyaset yapıyoruz. Toplumun sorunlarını çözmek zorundayız. Türkiye'nin sorunlarının üstesinden gelmek bizim sorumluluğumuz ve görevimiz. Pandemi sonrası dünyada meydana gelen iki olay var. Biri enerji meselesi. İkincisi ulaştırma sistemleri ve tedarik zincirleri ile ortaya çıkan üretim problemi ve enflasyon problemi. Enflasyon en fazla bizi etkiliyor. Amerika'da yüzde 7-8 olması ciddi bir problem ama Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolardan fazla bir ekonomi. Almanya 4 trilyon civarında bir ekonomi. Türkiye bir trilyon eşiğinde olan bir ekonomi. Buna rağmen Türkiye enflasyona karşı ciddi bir mücadele veriyor."

Öte yandan, stajyer sigortalarıyla ilgili gelen bir soruya Bakan Bilgin, stajyerlerin sağlık sigortasının olduğunu, ancak emeklilik sigortasının olmadığını ifade ederek bu konuyla ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti.

'MİLLETİN MESELELERİNİ BU DARMADAĞIN YAPI ÇÖZÜME KAVUŞTURAMAZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hayatı seçimlerle geçmiş bir liderle çalışıyoruz. Kampanya dönemi dediğimizde bu dönemi sloganıyla, sahadaki çalışmasıyla ortaya koyarsınız. Kampanya çalışmasına başlamış vaziyetteyiz. 81 ilimizde bakanlarımız, milletvekillerimiz sokak sokak halkımızı dinlemeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerine kadar ve seçimlerinden sonra neler yapacağımızı halkımızla paylaşma imkanı ortaya koyacağız. Dış politikada ortaya koymuş olduğumuz barışçıl politikalar ve dünya siyasetinin belirleme hamlelerinin vatandaşımız nezdinde karşılık bulduğunu görüyoruz. Bunu daha da arttırarak yola devam edeceğiz. Ülkemizin yeni bir vizyonla önümüzdeki sürece hazırlanması için gayret ortaya koyuyoruz. Avrupa enerji kriziyle bu kış baş başa kalmayla karşı karşıyayken, biz böyle bir sorunu vatandaşımızın yaşamaması için çaba sarf ederken, 6 artı 1'li masada birbirlerine çelme taktıklarını görüyoruz. Milletin basit meselelerini bile bu darmadağın yapı çözüme kavuşturamaz. Bugüne kadar 20 senedir önemli aşamalar kaydettik. 2023'ten sonra Türkiye için yeni bir yüzyıl başlıyor. Türkiye'nin her yerinde bu şehir buluşmaları ile bu seçimde AK Parti açık farkla birinci parti olacaktır."