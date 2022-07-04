Bakan Bilgin'den memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 24 TV'de soruları cevaplandırıyor. Bakan Vedat Bilgin, "Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Enerji fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olarak enflasyondaki artışın en önemli sebebi olarak ortaya çıktı. Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

Memur ve memur emeklisine %42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

Bağ-Kur ve işçi emeklilerine de yüzde 42 zam verilecek.

300 ile 500 TL memur maaşına seyyanen yansıyacak.

Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.

Memur ve memur emeklisine %42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

Devlet 90 milyar vergi gelirinden çalışanlar için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. En düşük memur maaşı 7500 liranın üzerinde olacak.

Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir.