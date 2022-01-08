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Bakan Bilgin'den memura yeni zam müjdesi!

Memur zamlarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu yapılan yüzde 31'lik artış 6 aylık artıştır. Temmuz'da yapacağımız güzel düzenlemeler olacağının altını çiziyorum" dedi.
Bakan Bilgin'den memura yeni zam müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor...Bakan Bilgin, işçi, memur ve emekliye yapılan maaş zammı 2022'de çalışma hayatına nasıl yansıyacak, asgari geçim indiriminden kimler faydalanacak, vergi muafiyeti maaşları nasıl etkileyecek gibi soruların yanıtlarını yanıtladı.

MEMURA YENİ ZAM MÜJDESİ

Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti. Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuz'da yapacağımız güzel düzenlemeler olacağının altını çiziyorum. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.

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