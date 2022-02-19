Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: Soruşturma başlattık

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık" açıklaması yaptı.