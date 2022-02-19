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Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: Soruşturma başlattık

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık" açıklaması yaptı.
Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: Soruşturma başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Migros çalışanlarının mücadelesine ilişkin olarak "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı. Ancak şirket, greve giden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 257 işçiyi, işten çıkarmıştı.

Düşük zamlara karşı eylem yapan Migros işçileri, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde açıklama yaptığı sırada gözaltına alınmış, işçiler daha sonra serbest bırakılmıştı.

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