  • BIST 2.467,05
  • Altın 905.821
  • Dolar 14.7904
  • Euro 15.8005
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
SON DAKİKAMSB'den açıklama: Pençe Kilit bölgesinden acı haber
»

Bakan Bilgin'den müjde: En düşük emekli maaşı artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.
Bakan Bilgin'den müjde: En düşük emekli maaşı artacak

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 1 milyon 300 bin fide ile 300 kilogram tohum dağıtıldı26 Nisan 2022 Salı 14:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak26 Nisan 2022 Salı 14:23
  • Bakan Kirişci açıkladı: 26 ilde patatesle ilgili karantina uygulanıyor26 Nisan 2022 Salı 14:21
  • Adıyaman Belediye Başkanı, yolda bayılan vatandaşa müdahale etti26 Nisan 2022 Salı 14:09
  • Bakan Bilgin'den müjde: En düşük emekli maaşı artacak26 Nisan 2022 Salı 13:25
  • KKTC, Rum Başpiskopos'un Paskalya nedeniyle yaptığı açıklamayı kınadı26 Nisan 2022 Salı 13:24
  • İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz26 Nisan 2022 Salı 13:23
  • Fatih'te işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın26 Nisan 2022 Salı 13:22
  • Sarıyer'de kamyonet devrildi; 3 yaralı26 Nisan 2022 Salı 13:21
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında motosiklet kazası26 Nisan 2022 Salı 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti