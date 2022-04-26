Bakan Bilgin'den müjde: En düşük emekli maaşı artacak

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak."
Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.