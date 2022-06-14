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Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır' dedi.
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması

Milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli maaş zamlarına odaklandı. Memur ve emeklilerin haziran ayında açıklanacak enflasyonla birlikte 6 aylık fark ve zamları belirlenecek, diğer Çalışanlar için de çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de temmuz ayında maaşlara yapılacak zamma ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız. Enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren sorunları arkamızda bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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