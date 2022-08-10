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Bakan Bozdağ açıkladı: Türkiye'nin 735 talebi reddedildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türkiye bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş.
Bakan Bozdağ açıkladı: Türkiye'nin 735 talebi reddedildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu:

"Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O, 5 tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre dosyayı görmeden, taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşım ortaya koyuyorlar."

"Türkiye’nin iade talepleri var. Bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş. Diğerlerinin cevabı daha yok.  Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler."

"Türkiye AİHM kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibarıyla en yüksek oranda uyan ülkedir. AİHM kararlarını uymayı ve uygulamayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranı yüzde 80,14'tür. Türkiye'nin uyma oranı yüzde 87,90'dır."

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