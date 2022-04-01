Bakan Bozdağ: (Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına da çıkış gözükmüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li milletvekiline ilişkin, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li milletvekiline ilişkin, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi.

Bakan Bozdağ, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarını değerlendiren Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." diye konuştu.