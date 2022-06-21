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Bakan Bozdağ FETÖ sanığı mütalaası nedeniyle savcı Lale hakkında soruşturma izni verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de FETÖ'den yargılanan bir sanığın tutukluluğuna itiraza ilişkin mütalaasında, dosya kapsamıyla örtüşmeyen ve meslek etiğine aykırı ifadeler kullanan Cumhuriyet savcısı İsmail Lale hakkında soruşturma izni verdi.
Bakan Bozdağ FETÖ sanığı mütalaası nedeniyle savcı Lale hakkında soruşturma izni verdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluk haline itiraz edilmesinin ardından savcı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi.

Mütalaadaki, dosya kapsamıyla örtüşmeyen, meslek etiğine aykırı ve yorum içeren ifadeler nedeniyle savcı Lale hakkında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verildi.

Bunun üzerine HSK Birinci Dairesi, savcı İsmail Lale hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

HSK tarafından önceki gün yayımlanan kararnameyle Lale, İzmir'den Gaziantep'e atanmıştı.

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