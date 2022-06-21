Bakan Bozdağ izin verdi, HSK ihraç etti

İzmir’de FETÖ lehine mütalaa yazan Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, inceleme izni verirken, Hakimler ve Savcılar Kurulu da savcının üç ay süreyle açığa alınmasına karar verdi.