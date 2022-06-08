  • BIST 2.658,89
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.1277
  • Euro 18.315
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Bakan Bozdağ: Konutlarda bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek

Adalet Bakanı Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek." dedi.
Bakan Bozdağ: Konutlarda bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri'nden kaçak göçmen açıklaması08 Haziran 2022 Çarşamba 10:41
  • Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı08 Haziran 2022 Çarşamba 10:25
  • Banyodaki kadını gözetleyen şüpheliye kadının eşinden dayak08 Haziran 2022 Çarşamba 10:00
  • İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü08 Haziran 2022 Çarşamba 09:51
  • Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak08 Haziran 2022 Çarşamba 09:46
  • Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem08 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Haziran 2022 Çarşamba 09:29
  • Erzincan'da 81 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı08 Haziran 2022 Çarşamba 09:28
  • 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu08 Haziran 2022 Çarşamba 09:27
  • Ewald König: Türkiye'nin rolü çok büyük08 Haziran 2022 Çarşamba 08:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti