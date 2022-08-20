Bakan Bozdağ: Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız 3 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'teki kazayla ilgili, "Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız, 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı. Adli tahkikat olayı bütün yönleriyle hem araştıracak, hem sonuçlandıracak hem de aydınlatacaktır"

Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Bayrampaşa ilçe teşkilatının programına katıldı. Bakan Bozdağ, program sonrasında Gaziantep Nizip'te meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kazayla ilgili adli tahkikatın başladığını söyleyen Bakan Bozdağ, "Gaziantep Nizip arasında meydana gelen trafik kazalarında maalesef pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, bazı vatandaşlarımız da yaralandılar. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımı kazalarla ilgili 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı. Adli tahkikat olayı bütün yönleriyle hem araştıracak, hem sonuçlandırarak hem de aydınlatacaktır. Ancak bu tahkikat giden canlarımızı geri getirmeyecektir" dedi.

Bozdağ kazada ölen sağlık ve itfaiye çalışanları ile İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakut Tanrıöver için de başsağlığı diledi.