Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Hazırlık tamam

Adalet Bakanı Bozdağ, "başörtüsü için Anayasa değişikliği"ne ilişkin, "Hazırlık tamam, çalışma şekillendi. 24 ve 41. madde üzerinde çalışıyoruz, Cumhurbaşkanı'na sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başörtüsü düzenlemesine yönelik çalışmalar başlamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü görevlendirmiş, Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyordu.

"HAZIRLIKLAR TAMAM"

Bakan Bozdağ, "başörtüsü için Anayasa değişikliği"ne ilişkin, "Hazırlık tamam, çalışma şekillendi. 24 ve 41. madde üzerinde çalışıyoruz, Cumhurbaşkanı'na sunacağız." dedi.