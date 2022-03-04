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Bakan Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumunda Lavrov ile Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumunda Lavrov ile Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya’ya geçirilerek Türkiye’ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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