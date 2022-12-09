Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da darbe planları yapmakla suçlanan kişilere yönelik operasyonlara ilişkin, "Biz böyle bir dönemde 'Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var' diyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası konulu konferansa katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin mevcut diplomasisi ve dış ilişkileri hakkında öğrencilere bilgi vererek. "Dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Bakın mesela Arap baharını bugün konuşan var mı? Ya da geçen yıl bugünler Afganistan konuşulurken şu an konuşan var mı ? Dolayısıyla bu hıza ayak uydurmak için

çok çalışmak lazım. Biz de bu anlayışla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"ÇOK GÜÇLÜ DİPLOMASİ GELENEĞİNE SAHİBİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika geleneğinin her zaman barışçıl ve uzlaştırıcı bir anlayışa sahip olduğunu; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün Türk dış politikası geleneğinin mottosu niteliğinde olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “Kritik bir siyasi coğrafyada bulunmamıza rağmen son yıllarda yürütülen başarılı diplomasi sayesinde küresel ve ulusal ölçekte birçok sorunu çözme yönünde irade gösterdik. Türk dış politikasının güçlü mirasını ve geleneğini koruyan bir dışişleri anlayışı ile çalışıyoruz. Bizim diplomasi geleneğimiz çok güçlüdür ve çok köklüdür” ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve değişim çağında, dijitalleşmede olduğu gibi dış politika ve siyasette de çok hızlı bir dönüşüm olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan bu hızlı değişime iyi ayak uydurmak gerektiğini dile getirerek, “Biz Dışişleri Bakanlığı olarak dönüşüme hızlı şekilde ayak uyduruyoruz. Bugün yalnızca uluslararası ilişkiler ve benzeri alanlarda eğitim almış kişileri değil; gazetecilik, tıp, psikoloji, mühendislik gibi farklı disiplinlerden gelen nitelikli mezunları da bakanlığımız bünyesine katmaya çalışıyoruz. Bu nedenle İTÜ öğrencilerini de sınavlarımıza girmeye davet ediyorum" diye konuştu.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da darbe planları yapmakla suçlanan kişilere yönelik operasyonlara ilişkin, "İnşallah Avrupa ülkeleri de bizim 15 Temmuz 2016'da yaşadığımızı, geçmişte yaşadığımız darbe ve terör saldırılarını da hatırlar ve bunlarla ortak mücadeleyi yapmamız gerektiğini anlar. Biz böyle bir dönemde 'Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından öğrenci ve akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

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