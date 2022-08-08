Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi Dışişleri Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın on üçüncüsü vesilesiyle Şehitliği ziyaret eden Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Büyükelçi Sedat Önal, Yavuz Selim Kıran ve çok sayıda Türk büyükelçi eşlik etti.

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Çavuşoğlu, "1973'ten bu yana terör örgütlerinin temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarında diplomatlarımız ile aile mensuplarından 41 şehit verdik. Her sabah Bakanlığımızın girişinde aziz şehitlerimizin altın harflerle yazılı isimlerini görerek mesaimize başlıyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını başta şehadet şerbetini içtikleri ülkelerde yaptırdığımız anıt ve plaketlerle her yıl düzenlediğimiz anma törenleriyle yaşatıyoruz." dedi.

Türk diplomatların şehit edilmesine ilişkin TRT World'ün 2020'de hazırladığı belgeselin çok önemli ve anlamlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, emekli Büyükelçi Bilal Şimşir'in kaleme aldığı "Şehit Diplomatlarımız" adlı kitabın da söz konusu vahşeti ortaya koyan bir diğer anlamlı eser olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, basının, üniversitelerin ve diğer kurumların şehitlere yönelik terör eylemleri ve faillerinin unutulmaması için yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Törene katılan şehit yakınlarına da seslenen Çavuşoğlu, "Sizler devletimizin bekası, bayrağımızın dalgalanması için şehit düşen aziz meslektaşlarımızın bize emanetisiniz. Bugün varlığınızla bizleri onurlandırdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Acınız sadece teşkilatımızın değil milletimizin, devletimizin acısıdır. En büyük fedakarlığı yapan siz şehit yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Yurt dışındaki temsilciklerde görev yapan diplomatların dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi temsil etmenin onurunu yaşadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Dünyanın en büyük 5 diplomatik ağından birini oluşturan 255 misyonumuzla bir bölümünüz zor coğrafyalarda görev yapıyorsunuz. Devletimiz tüm gücüyle sizlerin arkasındadır. Çalışmalarımızı şehitlerimizin vatan sevgilerinin ve hizmet aşklarının rehberliğinde sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı ve minnetle eğiliyoruz. Vatan onlara minnettardır. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Şehitler için edilen duanın ardından Çavuşoğlu ve törene katılan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov şehitlikteki anıta çelenk koydu.

Törenin sonunda Çavuşoğlu, bakan yardımcılarıyla şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

13. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 13'üncüsü bu yıl 6-12 Ağustos'ta Ankara'nın yanı sıra Kayseri ve Nevşehir'de düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek büyükelçilere bakanlar, üst düzey kamu görevlileri ve bazı yabancı konuklar hitapta bulunacak.

Bu yılki konferansa, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un katılması ve büyükelçilere hitapta bulunması öngörülüyor.

Konferansın yabancı konukları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores da yer alıyor.

Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Konferansın son gününde Kayseri ve Nevşehir'i ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.