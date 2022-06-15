Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamaktan uzak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve konuk bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, konuk bakanların Ankara'dan önce Hatay'ı ziyaret ettiğini kaydederek, "İrlanda ve Norveç, BMGK'nın Suriye insani dosyasından sorumlu ülkeler. BM sınır ötesi insani yardımlarını yerinde gördüler, incelediler. Kuzeybatı Suriye'de 4,4 milyon kişi yaşıyor. Bunların 4,1 milyonu insani yardıma muhtaç durumda. BM Sınır Ötesi İnsani Yardım Mekanizması, İdlib başta olmak üzere bölgedeki kişilere her ay yardım ulaştırıyor. Cilvegözü Sınır Kapımız üzerinden aylık ortalama 800 TIR uluslararası yardım sevk ediyor. Bu yardımların devamı için BMGK'nın 2585 sayılı kararının yenilenmesi gerekiyor. Bugün bu konuda neler yapabileceğimizi konuştuk. İrlanda ve Norveç görev önergesinin uzatılması için yoğun çaba sarf ediyor. Geçen hafta bu konuları Rusya Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Bugün değerli mevkidaşlarım ile bu konuları çalışma yemeğinde de görüşmeye devam edeceğiz. Sahada elde ettikleri izlenimleri de dinlemiş olacağız. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler, tahıl ihracatı başta olmak üzere diğer bölgesel konuları da ele almış olduk. İlk ikili görüşmeyi Simon Coveney ile yaptık. Ben de kendisini bu yıl içinde ziyaret etmek isterim. İki ülke arasında ciddi bir ekonomik potansiyel olduğunu teyit ediyoruz, Türkiye- AB ilişkilerini de değerlendirmiş olduk. Daha sonra Anniken Huitfeldt ile de görüştük. Ayrıca savunma sanayii iş birliğinden, terör ile mücadeleye kadar birçok konuyu ele aldık. Her iki ülke ile de Filistin konusundaki görüşlerimiz örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

'BELGELER, BEKLENTİMİZİ KARŞILAMAKTAN UZAK'

Soruların kabul edildiği bölümde Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talepleriyle ilgili, "İki ülkeye bağlı, adaylığını koydu. Biz endişelerimizi, NATO ve iki ülkeye ilettik. Bu iki ülke bizim bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak? Bu konuyu bir mutabakata bağlamamız lazım. NATO da devrede. Kendileriyle sürekli görüşüyoruz. NATO'dan da aynı şekilde uzlaşı belgesi geldi. İsveç Başdanışmanından bir belge geldi. Biz bu belgelerin bizim beklentilerimizi karşılamasından çok uzak olduğunu ilettik. Sonuçta 'ne zaman' diye sorulmaz. Bu ülkeler ne zaman ve nasıl endişelerimizi karşılayacak. Top şu an karşı ülkelerde. Mektup değil de cevaplarını beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Doğru yaptırımlarla bu işler çözülmez. Endişelerimizin karşılanması lazım. Meşru endişelerdir. Türkiye, çok önemli sorumluluklar üstleniyor. İdlib'de 100 bin tane sığınma yeri yapıyoruz. Tüm bunları yaparken yalnız kalıyoruz. Bir taraftan da PKK/YPG örgütü oradaki insanlara saldırıyor. Türkiye topraklarına saldırıyor. ABD ve Rusya bu toprakları temizleyeceğine dair söz vermişti. Fakat yerine getiremediler. Her türlü terör tehdidine karşı tedbirlerimizi almamız lazım" diye konuştu.

'4'LÜ TOPLANTIYI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin ihracatına ilişkin, "Bir BM planı var. Biz bu planı destekliyoruz. BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu düşünüyoruz. Lavrov'a, Ankara'da yaptığımız görüşmede izah ettim. Diğer taraftan Rusya'dan da cevaplar bekliyoruz. 4'lü bir toplantı olursa kurulacak mekanizma, denetimi dahil tüm konular burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna'da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse 4'lü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Rusya'nın tahılına da ihtiyaç var. Rusya'nın sigorta, taşımacılık ve banka ödemeleriyle ilgili beklentileri var. İki ülkenin de kabul edebileceği ve tüm dünyanın yararına bir şekilde çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'KARARIN UZATILMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, gelişlerinin özel bir amaç taşıdığını belirterek, "Bu rolümüz vesilesi ile geçtiğimiz temmuz ayında BMGK’nın kararının yenilenmesini sağladık. Üçüncü kez bu görev süresi uzatılmış oldu. 4 milyonun üzerinde kişiye yardım taşınıyor. İşbirliğiniz için sizlere teşekkürü bir borç biliriz. Hayati önem taşıyan operasyonun görev süresinin uzatılması için çalışmaya devam edeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz pek çok sınama var. Ukrayna’daki durum ele alınması gereken bir konuydu. Ukrayna’daki sorun gıda fiyatları üzerinde soruna neden oldu. Türkiye'nin, insanları bir araya getirerek BM ile Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalışarak sorunlara çözüm arayışını takdir ediyoruz” diye konuştu.

'GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN SAYILAMAYACAK KADAR NEDEN VAR'

İrlandalı Bakan Simon Coveney, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye, Türkiye üzerinden yardım yapılmasını sağlayan kararının süresine ilişkin, "Kararın yenilenmesi hiç kolay olmamıştı. Siyasi açıdan da çok büyük güçlükler var. Suriye'nin geleceği ile ilgili ciddi sorunlar var. BMGK'nın daimi 5 üyesine büyük görevler düşüyor. İstikrar için hesap verilebilirlik açısından elbette insani acıların sona ermesi bakımından çok önemli. Görev yönergesinin uzatılması mümkün olmazsa bu acılar devam edecektir. Çocukların, yaşlıların, kadınların çadırlarda yaşadıklarını biliyoruz. Sınır kapsıdan gelen insani yardıma muhtaçlar. Sınır kapısının açık tutulması gerekiyor. Yerinden edilmiş kişiler, hayatta kalabilmek için tekrar hareket etmek zorunda kalacak. Çok büyük miktarda insani yardımın insanlara ulaştığını biliyoruz. Bu görev yönergesinin uzatılması için sayılmayacak kadar neden var" dedi.

'İNSANİ YARDIM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Türkiye'de çok güzel misafirperverlik ile karşılandık. Çok yakın NATO müttefikleriyiz. Müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile temaslarımızın sürmesi önem arz ediyor. 4 milyon Suriyeli; gıdaya ve insani malzemelere ulaşması için Türkiye kara sınırından geçirilen insani yardıma muhtaç durumda. Türkiye tarafından, BM tarafından yürütülen bu çalışmalara yakından şahit olduk. Sınır ötesi insani yardım operasyonu görevinin uzatılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu insani yardım operasyonlarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Suriye'deki insani kriz kötüden daha kötüye gidiyor. Siyasi bir çözüme ulaşılması için ilerleme kaydedilmesi gerektiğini daha da hissediyoruz" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MUHABİRE 'TURKEY' YANITI

Basın toplantısında yabancı bir muhabir, Çavuşoğlu'na soru sorarken 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullandı. "Türkçem çok iyi olmadığı için kusura bakmayın" diyen muhabire Çavuşoğlu, "Türkiye demeyi öğrenmişseniz bu çok önemli" diyerek yanıt verdi.