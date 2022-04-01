Bakan Çavuşoğlu: (Mariupol'daki vatandaşlar) Bugün itibarıyla yaklaşık 30 civarında vatandaşımız var

Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez'le ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. Özellikle insani koridorların açılması konusunda.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da toplam 87, ülkenin Mariupol kentinde ise yaklaşık 30 Türk vatandaşının olduğunu belirterek "En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. Özellikle insani koridorların açılması konusunda. En çok zorlandığımız Mariupol'du. O yüzden dünkü sessizliği memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinden sivillerin tahliyesine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. Özellikle insani koridorların açılması konusunda. En çok zorlandığımız Mariupol'du. O yüzden dünkü sessizliği memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Türk Kızılayın sahada olması konusunda Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla temaslarda bulunduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Özellikle ICRC'yi Moskova'ya da gönderdik. Şimdi bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması da daha kolay oldu. Aslında bu süre marjında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütünün otobüsleriyle bazı vatandaşlarımız çıktı. Hatta bu konvoylara kendi araçlarıyla katılan vatandaşlarımız da çıktı. Başlangıçta 150 civarındaydı. Bugün itibarıyla yaklaşık 30 civarında vatandaşımız var. Bugün ICRC vatandaşlarımızın sayısını bizden istedi."

Vatandaşların otobüslerle Mariupol'den çıkarılacağını belirten Çavuşoğlu, yaralıların da buradan çıkarılarak tedavi edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'da toplamda şu anda 87 vatandaşımız var. Refakatçılarıyla beraber yaklaşık 190 civarında kişi var tahliye edeceğimiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya'nın İstanbul'daki görüşmelerde anlamlı ilerleme kaydettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bunun devam etmesi, sonuçlanması gerekiyor. Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var, bakanlar düzeyinde paraflanması muhtemel bir anlaşma var. O nedenle temaslarımıza, ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü liderler düzeyinde karar verileceğine göre bir an önce bakanları ve sonra liderleri bir araya getirip artık kalıcı, barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafın anlaşmaya varması gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye-Kolombiya ilişkileri

Çavuşoğlu, ileriki süreçte bir Latin Amerika turu gerçekleştirmeyi planladığını ve bu tur kapsamında Kolombiya'yı ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Kolombiya'nın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde, Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "TİKA, Türk Hava Yolları ve Anadolu Ajansı gibi önemli kurumlarımızın bölgesel ofisleri de Bogota'da, Maarif Vakfımızın da Bogota'da temsilciliği var. Kolombiya bölgede en büyük ikinci ticaret ortağımız. Birincisi Brezilya, ikincisi Kolombiya. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz ikiye katlandı yani yaklaşık 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıktı. Kolombiya aleyhine bir açık var ama bunu telafi edebiliriz. Bu ticaret hacmimizi 5 milyar dolara ulaştırma potansiyelimiz var." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya ve Türkiye'nin en çok mülteciye ev sahipliği yapan dünyada 2 ülke olduğunu, mevkidaşı Ramirez ile mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi konusunda uluslararası toplumla birlikte ne yapacaklarına dair bazı fikir alışverişinde bulunduklarını, bu konuda bazı girişimlerde bulunacaklarını ve bu sorumluluğun herkes tarafından paylaşılması gerektiğini söyledi.

Tecrübe paylaşımı konusunda Kolombiya ile New York'ta mutabık kaldıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Kolombiya'dan bir heyeti Türkiye'ye beklediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, terör ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere sınır aşan suçlarla da mücadelede ortak hareket edeceklerini belirterek "Savunma sanayisi önemli bir iş birliği için alandır ve bu konuda şirketlerimizin Kolombiya'da temsilcilikleri de var hem kamu hem özel şirketlerimizin, bu potansiyelimizi de nasıl değerlendirebileceğimiz bugün kendi aramızda konuştuk. Türk firmaları Kolombiya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için tekliflerde bulunuyorlar." diye konuştu.

Latin Amerika bölgesinden Türkiye Bursları'ndan en çok Kolombiyalı öğrencilerin faydalandığını aktaran Çavuşoğlu, bunun Türkiye'ye olan ilginin, güvenin yansıması olduğunu ve bu bursları artırabileceklerini Kolombiyalı mevkidaşına ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kolombiya'nın kalkınmasına ve ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkı sağladığını, bugüne kadar TİKA'nın Kolombiya'da 157 projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

Mevkidaşının kadının güçlendirilmesine çok önem verdiğini ve bu konuda çalışmalar yaptığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, TİKA ile görüşmeden sonra temasa geçeceğini, bu yönde teşvik edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Kolombiya'nın barış sürecine önemli katkı veren bir ülke olduğunu vurgulayarak "Personel katkısı, maddi katkımızı verdik ve Kolombiya hükümeti bu konuda kararlı bir tutum gösterdi, bunu takdir ettiğimizi bir kere daha burada söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Çeşitli bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, Latin Amerika bölgesindeki konuları değerlendirdikleri, Venezuela'daki durumu görüş alışverişi şeklinde değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin sadece bölgeyle sınırlı olmadığını vurgulayarak "Kolombiya ekonomisini de etkiliyor, dünyada enerji arz güvenliğini de etkiliyor. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın sona ermesi için çabalarımızı sürdürdüğümüzü sayın bakana bugün anlattım." dedi.

Enerji konularını ve gıda güvenliğini mevkidaşıyla ele aldıklarını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım Komisyonumuzun da ortak komisyonumuzun da tekrar toplanması konusunda mutabıkız, yine Kovid-19 sonrası dünyadaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu. Diplomasi akademilerimiz arasındaki iş birliğine önem veriyoruz. Afganistan'daki durum hakkında özellikle kadınların ve kızların eğitimiyle ilgili konularda da kendilerine bilgi verdim.

Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması müzakerelerine başlamak istiyoruz, biz taslağı Kolombiya tarafına ilettik. Ayrıca daha önce imzaladığımız yatırımların teşviki ve korunması anlaşması da bizim tarafımızdan onaylandı, Kolombiya tarafından da onaylanmasını bekliyoruz ve önümüzdeki süreçte bu yönde birlikte çalışmaya devam edeceğiz."