  • BIST 2.032,38
  • Altın 782.48496
  • Dolar 13.3449
  • Euro 15.1429
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi ile ilgili, "Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar." dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin, "Yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar." dedi.

Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, teröre destek konusunun çok ciddi olduğunu belirterek "Maalesef, terör konusunda 'Düşmanımın dostu dostumdur.' anlayışını daha sık görmeye başladık." dedi.

Terör örgütlerini kullanan ülkelerin olduğunu, bu örgütlerin özellikle vekalet savaşlarında kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, "En son Suriye'de de güya DEAŞ'la mücadelede terörle mücadele kisvesi altında terör örgütlerine destek verildi. Fakat biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkelerle bile dayanışma içinde olmak istedik ve olduk. Hiç bir terör örgütünü desteklemedik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'da gerek terör örgütü PKK'nın gerekse DHKP-C'nin kamplarının bulunduğunu aktararak "Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği belgelerle de ispatlandı." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da Yunanistan'ı sadece transit değil, sığınılacak bir ülke olarak gördüklerini ve orada yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sonuçta, bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu, gizli bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim, burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmasınlar. Farklı konularda bizim anlaşamadığımız konular olabilir. Görüşlerimiz elbette farklı, ayrı. Çözüm konusunda bile son zamanlarda farklı düşünebiliyoruz. Ama terör konusu çok farklı bir konu. Bu, doğrudan güvenlik meselesi. Bize yönelik bir saldırı olduğu zaman tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi, komşu ülkelerdeki terör mevcudiyetine yönelik yaptıklarımız gibi bunun da bir bedeli olur. Bu bedel de ağır olur. Bunu da açıkça söylemek durumundayım."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartal'da hemşireye silahlı saldırı20 Ocak 2022 Perşembe 15:12
  • Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz20 Ocak 2022 Perşembe 14:59
  • FETÖ'nün 'Semra abla'sına dava açıldı20 Ocak 2022 Perşembe 14:37
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı20 Ocak 2022 Perşembe 14:03
  • Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezlekesi hakkında açıklama20 Ocak 2022 Perşembe 13:56
  • Karlı yolları açan greyder operatörü, donmak üzereyken bulduğu kuşu kurtardı20 Ocak 2022 Perşembe 13:55
  • MSB, Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı20 Ocak 2022 Perşembe 13:06
  • Ahmet Çalık’ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı20 Ocak 2022 Perşembe 12:59
  • Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi20 Ocak 2022 Perşembe 12:57
  • Bursa'da deniz otobüslerinin seferleri iptal edildi20 Ocak 2022 Perşembe 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti