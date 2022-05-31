Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya ve Fransa açıklaması: Büyükelçilerine nota verildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını ve nota verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AAtölye'de gerçekleştirilen Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Terörle mücadelemizde destek taahhüdünde bulunmalılar. PKK/YPG'ye desteğin verilmemesi, bizim operasyonlarımız sebebiyle de savunma sanayi ihracatına kısıtlama getirdiler. Bu iki ülke neden üye olmak istiyor, güvenlik endişesi var. Fakat bir taraftan da müttefik olan Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmemek olmaz. Terörle mücadele kanunu yapılması gerekiyor. Bunların kanunlarına baktığınız zaman biz terör bölgelerine uzak olduğumuz için kanunlarımız buna göre yapılmış o zaman değiştirilmeli.

NATO'DAN "3 ÜLKE GÖRÜŞSÜN" TEKLİFİ

Gerçi yasak olan ülkelerinde bile terör örgütlerinin propagandaları yapılıyor.

NATO Genel Sekreteri bu yönde bir çaba sarf ediyor. Bizimle de temas halinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı araladılar. Hatta bu hafta 3 ülke olarak bir araya gelelim teklifleri oldu.

FRANSA VE ALMANYA'DAKİ TERÖR PROPAGANDALARI

Biz dün iki büyükelçiyi bakanlığa çağırdık ve nota verildi. Hem Almanya hem Fransa büyükelçileri. PKK paçavraları ile gösteriler hakkında bir daha tekrarlanmaması gerektiğini ilettik.