Bakan Derya Yanık'tan doğal gaz desteği açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteği, kömürün yanı sıra doğal gaz için verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını anımsattı.

Bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Kovid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." dedi.

Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KÖMÜRDEN SONRA DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğal gaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğal gaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğal gaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz."

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.