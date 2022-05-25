  • BIST 2.391,27
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ilişkin sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere destek verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda, mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geliyor25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:34
  • Borsa güne yükselişle başladı25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:11
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:32
  • Hyundai STARIA Türkiye'de satışa çıktı25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:31
  • Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' formülü!24 Mayıs 2022 Salı 14:12
  • Üç bakanlık artan kira fiyatları için bir araya geliyor24 Mayıs 2022 Salı 11:53
  • Trafiğe nisanda 118 bin 974 aracın kaydı yapıldı24 Mayıs 2022 Salı 11:34
  • Bankaların "donuk alacak" sınıflandırmasında eşik tutar 2 bin 500 liraya çıkarıldı24 Mayıs 2022 Salı 11:11
  • Dolar kuru 16 TL'yi aştı24 Mayıs 2022 Salı 11:10
  • Borsa güne yükselişle başladı24 Mayıs 2022 Salı 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti