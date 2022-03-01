Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında Karasu-1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına devam ettiğini belirterek, "Dördüncü sondaj gemimiz 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber canlı yayınında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların lehine iyileştirmelerin detaylarını paylaştığını aktaran Dönmez, mesken abone grubunda yer alan tüketiciler için KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü anımsattı.

Dönmez, bu grupta hane halkı, ibadethaneler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernek ve cem evlerinin olduğunu belirterek, "Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki üretim ve dağıtımda ihtiyaçları vardı. Bunlar da en düşük tarifeye dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü ve birinci kademe bir miktar daha yükseltildi. Yeni uygulamayla düşük tarife limiti günlük ortalama 8, aylık ise 240 kilovatsaat oldu." diye konuştu.

Ticarethanelerde de kademeli uygulamaya geçildiğini dile getiren Dönmez, ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacağını ifade etti.

Dönmez, tarımsal sulamada çiftçilerin kullandığı elektrikle ilgili olarak da KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirerek iyileştirilme yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Tüketimine göre değişmekle birlikte faturalarda hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirme yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geliyor. Daha önce birinci kademede KDV dahil 1 kilovatsaat için 137 kuruş ödenirken bu düzenlemeyle 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa indi. Ticarethanede bir ve ikinci kademe arasında yüzde 25 iyileştirme oldu. Bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. 1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak. İyileştirmelerin asıl etkisi nisan ayından itibaren daha rahat görülecek."

"Yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz"

Son dönemde yapılan sondaj faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Dönmez, Karadeniz'de daha önce Türkiye Petrolleri ile uluslararası şirketlerin keşif amaçlı 7-8 sondaj çalışması olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Oralarda aranmayan noktalarda özellikle, Zonguldak açıklarındaki saha ile birlikte yeni bir jeolojik formasyon yakalamış olduk. Veriler ışığında yeniden analiz ediyoruz. Karadeniz'i karış karış tarayarak varsa doğal gazı bulup milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. 2-2,5 ay içinde varsa yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Dördüncü sondaj gemimiz 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur."

Avrupa ülkelerinin mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşıladığına işaret eden Dönmez, Rusya'nın kontratlara uygun şekilde Türkiye'ye gaz sevkiyatını sürdürdüğünü söyledi.