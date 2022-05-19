Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz yeni müjdeler için demir alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye ulaşan 4'üncü sondaj gemisinin hazırlık aşamasının ardından yeni müjdeler için demir alacağını açıkladı.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4'üncü sondaj gemisinin Türkiye'de olduğunu bildirdi.

Geminin Taşucu Limanı'na ulaştığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak. Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak."

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip. Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.