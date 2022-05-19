  • BIST 2.393,61
  • Altın 940.886
  • Dolar 15.8458
  • Euro 16.7549
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz yeni müjdeler için demir alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye ulaşan 4'üncü sondaj gemisinin hazırlık aşamasının ardından yeni müjdeler için demir alacağını açıkladı.
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz yeni müjdeler için demir alacak

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4'üncü sondaj gemisinin Türkiye'de olduğunu bildirdi.

Geminin Taşucu Limanı'na ulaştığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak. Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak."

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip. Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem!19 Mayıs 2022 Perşembe 14:20
  • Şehit Onbaşı Şenel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı19 Mayıs 2022 Perşembe 14:19
  • Başak Cengiz'in ismi, mezun olduğu okulda yaşayacak19 Mayıs 2022 Perşembe 13:56
  • Suriye'de PKK'ya çok ağır darbe19 Mayıs 2022 Perşembe 13:56
  • TİHEK'ten Tanju Özcan'a kötü haber!19 Mayıs 2022 Perşembe 13:54
  • Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı19 Mayıs 2022 Perşembe 13:37
  • İnekli protestocunun kaçak ahırının yıkımında olay çıktı19 Mayıs 2022 Perşembe 13:36
  • 'Ayrımcılık yasağı ihlali'nden, Bolu Belediyesi'ne 40 bin TL idari para cezası19 Mayıs 2022 Perşembe 13:34
  • Amasya'nın yüksekleri karla beyaza büründü19 Mayıs 2022 Perşembe 12:53
  • Şanlıurfa’daki 'torbacı' operasyonunda 22 tutuklama19 Mayıs 2022 Perşembe 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti