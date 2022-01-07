  • BIST 2.026,73
  • Altın 790.29211
  • Dolar 13.8301
  • Euro 15.6473
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Bakan Dönmez açıkladı: 71 kat arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı.'' dedi
Bakan Dönmez açıkladı: 71 kat arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri inşallah tamamlanacak. İlk demo uçuşumuzu THY ile bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi

2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı.

Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık.

Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 m3 gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor. BİOTEM, 1 ila 3 büyükbaş hayvan atığından ürettiği gazla, bir hanenin 3 öğün yemeğini pişirebilecek kapasiteye sahip.

2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin 300 ton biyoyakıt ülkemizde üretilmiş oldu. Yaklaşık 50 milyon doların üzerinde bir ithalatı da bu şekilde engellemiş olduk.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldular07 Ocak 2022 Cuma 12:47
  • Banyoda gaz sıkışması nedeniyle patlama; duvar yıkıldı, 3 kişi yaralandı07 Ocak 2022 Cuma 12:46
  • 'Banka yöneticileri FETÖ'cü, operasyon yapacağız' diyerek dolandırdılar07 Ocak 2022 Cuma 12:45
  • Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı07 Ocak 2022 Cuma 12:45
  • Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış07 Ocak 2022 Cuma 12:44
  • Selin vurduğu Bozkurt'ta yeni konutların inşasına başlandı07 Ocak 2022 Cuma 12:35
  • Konya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı yarın açılıyor07 Ocak 2022 Cuma 12:34
  • Yunus Emre Enstitüsünden Suriye’deki tıp öğrencilerine Türkçe sertifikası07 Ocak 2022 Cuma 12:18
  • Kazakistan lideri: Orduya, uyarmadan ateş açıp öldürün emri verdim07 Ocak 2022 Cuma 12:16
  • Bakan Dönmez açıkladı: 71 kat arttı07 Ocak 2022 Cuma 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti