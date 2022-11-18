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Bakan Dönmez: Aralıkta doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak" dedi.
Bakan Dönmez: Aralıkta doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazı'nın enerji bağımlılığını önemli derecede azaltacağını ve 25-35 yıl Türkiye'ye yetebileceğini açıkladı. 

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bu kış doğalgazda sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Aralıkta doğalgaz fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Sahada hummalı bir çalışma var. 1200 dönümlük arazide gaz dönüşüm tesisini inşaa ediyoruz. Karadeniz gazında boru serim işlemi bitti.

Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak. Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak.

DOĞALGAZ FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Türkiye bu kışı sorunsuz atlatacak.

ARALIK AYINDA DOĞALGAZA ZAM YOK

Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak. 

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