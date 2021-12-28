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Bakan Dönmez: Bor üretiminde ihracat ve satışında rekor kırdık

Bakan Fatih Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi
Bakan Dönmez: Bor üretiminde ihracat ve satışında rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez “Bor Çalıştayı” programında hitaplarını gerçekleştiriyor.

Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız.

 Buradan aldığımız geri bildirimler Kırka’da yıllık 600 tonluk, Bandırma’da ise yıllık 100 tonluk toplamda 700 tonluk iki tesisimizin kurulmasına da kaynaklık edecek. Bu tesislerimizin yapım ihalelerini inşallah 2022’de gerçekleştirip Bandırmada yeni bir tesisin de temelini atacağız.

Buradan aldığımız geri bildirimler Kırka’da yıllık 600 tonluk, Bandırma’da ise yıllık 100 tonluk toplamda 700 tonluk iki tesisimizin kurulmasına da kaynaklık edecek. Bu tesislerimizin yapım ihalelerini inşallah 2022’de gerçekleştirip Bandırmada yeni bir tesisin de temelini atacağız

İnşallah pilot tesisin kurulumuna 2022 yılının ilk çeyreğinde başlayacağız. Bugün dünya bor pazarının lideriyiz. 2021 yılında bor üretiminde ihracat ve satışında rekor kırdık.

2.6 milyon tonluk bor ve ürünleri satışı yapıldı. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bunlar bizim için yeterli değil. Dünya artık daha akılcı üretim yapanların dünyası.

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