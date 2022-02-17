Bakan Dönmez duyurdu: Esnaf için yüzde 25 indirim olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkan olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız." dedi.

Bakan Dönmez esnafın elektrik faturasında yüzde 25'lik bir indirim olacağının müjdesini duyurdu ve "İnşallah 1 Mart'a yetiştireceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık. 210 kw saat altı ve üstü için Cumhurbaşkanımız ne yapılabilir dedi. Biz de çalışıyoruz. Özellikle STK ve derneklerden gelen yoğun bir talep vardı. Bizim 5 tane abone kurumumuz var. Birincisi mesken abone kurumudur. En düşük tarifeden yararlanan.

YENİ ELEKTRİK TARİFESİ İÇİN DAĞITIM ŞİRKETLERİNE BAŞVURACAK

Tarımsal sulama diye ayrı bir tarife grubumuz var sanayi tarife grubumuz var ve diğer abone grubumuz var. Sivil toplum kuruluşları buradaydı. Dernek ve vakıf gibi STK’ların meslek abonesine dahil edilmesi yönünde bir karar almış olduk. Mesken abonelerinden yararlanmak isteyen STK’lar aboneliklere giderek bu durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

Son faturasıyla birlikte şu adreste oturuyoruz ve elektriği kullanıyoruz. Dernek statüsündeyiz. Bunu belgelendiren bir yazıyla gidecekler ve abone grubunu değiştirmiş olacaklar.

ESNAFA ELEKTRİKLİ İNDİRİM TARİFE YOLDA

Ocak ayındaki konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. 210 kw'ya kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kw'ı aşmış oldu. 210'u aşanlar 210'a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu. Ocak ayı elektrik tüketiminin en yoğun olduğu zamanlardır. Şubat ayı verilerine de bakacağız ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. 210 kw diliminde başka bir imkan var mı ona çalışacağız.

Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

ELEKTRİĞE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Geçtiğimiz yıl kurak sezon geçirdik. Pandemiden hızlı kalktık, sanayimizin kapasitesi arttı, hidroelektrikte güç yarı yarıya düştü. Şu anda elektrik üretiminde ithalata bağımlılığımız geçtiğimiz yıl yüzde 50'ydi. Aslında biz yüzde 60'a yakın oranda yerli kaynaklardan elektrik üretimi yapmıştık. İklim değişikliğine bağlı kuraklık vardı. Doğal gazın payı son 3 yılda yüzde 19'dan yüzde 33'lere çıktı. Doğal gazın fiyatı da 10 kat arttığı için bu maliyetle karşı karşıya kalmış olduk. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı doğal gaz santrallerimizde 6 milyar metreküp gaz yakmak zorunda kaldık. Kışın mevsim normallerinde seyrediyor yağış. Barajlarımızı doldurduğumuzda doğal gazı daha az kullanmış olacağız. Nihayetinde su bir hayat, onsuz yapamıyoruz. Hemen her alanımızda kullanıyoruz. Doğal gaz ve kömür fiyatlarının pandemi öncesi seviyelerine gelmesini bekliyoruz, buna ilişkin işaretler var, çok hızlı düşüş yok, ancak bir miktar gerileme var, böylece elektrik üretim maliyetlerimiz düşecektir.