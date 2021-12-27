Bakan Dönmez duyurdu: Faturanın yüzde 80'i devletten

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğal gaz aramalarına ilişkin 2022’de bir müjde daha gelecebileceğini duyurdu. Dönmez, evlerdeki doğalgaz maliyetinin yüzde 80'inin devlet tarafından ödendiğini de açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin şimdiye kadar 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz’de yeni müjdeler gelebileceğini söyledi. İlk keşfin yapıldığı yerin etrafında yoğunlaştırdıklarını belirten Bakan Dönmez, “İlk gazı bulduğumuz yerin etrafına biraz daha yoğunlaştık. Şimdi ocak-şubatta ilk bulduğumuz sahanın Güney Batı bölgesinde bir keşif amaçlı sondaj daha yapacağız. Dolasıyla oradan da somut veriler gelir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KASTAMONU VE ORDU AÇIKLARINDA

İstanbul’da sorularımızı cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasının yanısıra iki yerde daha sismik çalışması yapıldığını belirtti. Dönmez, “Kastamonu açıklarında sismikleri yaptık. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Ordu açıklarında sismik araştırma yapıyor. 2022’de bir müjde olabilir. Bu yeni sahalarda da sabırla bekleyelim. Ocak-Şubat gibi kazmayı vuracağız ama birkaç ay sürebilir” diye konuştu.

Karadeniz gazı sisteme dahil olduğunda hem vatandaşın hem de devletin kazanacağını vurgulayan Enerji Bakanı Dönmez, “İlk yıl muhtemelen 3-4 milyar metreküp civarında bir üretimimiz olacak. 2026’da maksimum seviyesine olan 15-20 milyar metreküp yıllık üretime ulaşacağız. Bunun ülkemizin ihtiyacının yüzde 30’unu karşılamış oluyoruz. Bu da Türkiye’deki tüm konutların yaklaşık 25 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Yerli gaz sisteme girdikçe pahalı gaz sistemden çıkacak. Bizim ithal ettiğimiz fiyatların oldukça altında olacak bizim üretim maliyetlerimiz” ifadelerini kullandı.

ORUÇ REİS AKDENİZ’DE

Fatih Dönmez, Karadeniz’e ağırlık verdiklerini ancak Akdeniz’de de Oruç Reis’in çalışmalara devam ettiğini ifade etti. Dönmez, Akdeniz’de Türkiye’nin kendi alanında faaliyete devam edileceğini kaydetti.

Türkiye’nin satın aldığı dördüncü sondaj gemisine ilişkin de bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

“Dördüncü sondaj gemisi mayıs gibi elimizde olacak. Temmuz gibi gerekli işlemlerini ardından operasyona başlarız. Bu son nesil ve ilk defa kullanacağımız bir gemi. Fiyatı da çok hesaplı.”

FİYATINDA 8 İLE 10 KATLIK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Küresel enerji fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken Enerji Bakanı Dönmez, şunları kaydetti: Geçtiğimiz yıl, pandeminin etkisiyle petrolün varil fiyatı 40 dolar seviyesindeydi. Doğal gaz fiyatları bin metreküp cinsinden serbest piyasalarda 125-130 dolar civarındaydı. Kömür fiyatları da yine 40 dolarlara kadar düşmüştü.

Bu sene petrol 80 dolarlara kadar çıktı. Doğal gaz çok daha ilginç bir şekilde artarak 1200-1300 dolarlara kadar çıktı. Çok kısa olmakla birlikte bazı günlerde 1500 dolarları bile buldu. Neredeyse 8-10 kat arasında bir artış var. Bu sene kömürün fiyatı eylül ayında 240-250 dolara kadar çıktı. Şu anda 140-150 dolar.”

DOĞAL GAZIN YÜZDE 80'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Enerjideki sübvansiyonlara dikkat çeken Dönmez, “Doğal gazda konutlarda 4’te 3’ünü devletimiz karşılıyor. Başka bir ifadeyle vatandaşımızın kullandığı 400 liralık doğalgazın sadece 100 lirasını ödüyor. 300 lirasını da devlet karşılamış demektir. Fakat aralık ayı itibariyle baktığımızda bu 1’e 4 oldu. Şu anda yüzde 80’ini karşılar durumdayız. Elektrikte bu oran yarı yarıya gibi. Bunlar konutlar için. Sübvansiyonun bedeli doğal gazda 80 milyar lira civarında elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

KADEMELİ TARİFENİN DETAYLARI NETLEŞİYOR

Elektrik ve doğal gaz tüketiminde getirmek istedikleri kademeli tarife hakkında bilgi veren Dönmez, “Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak şekilde bir uygulamaya geçeceğiz. Birinci kademe sınırı da ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. Kademeyi belirlerken 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine bakacağız. Sosyal yardım anlamında 150 kilovatsaate kadar destek veriyoruz. Yardımlardan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor” diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Fatih Dönmez, kademeli kullanımda hesaplamanın detaylarını anlattı:

“Sitelerde de örneğin merkezi sistem ile ısınan bir binada 10 daire var. O zaman da birinci kademenin sınırı çarpı 10 yapılacak ve o birinci kademe olacak. Şu anda 628 yerleşim yerine doğal gaz veriliyor. Nüfusun yüzde 80’ı doğal gaza erişebiliyor. Anadolu’nun ücra köşelerinde bile doğal gazdan istifade söz konusu.”

KÖMÜR YARDIMI KESİNTİSİZ SÜRECEK

Dönmez, 2003’ten beri sürdürdükleri kömür yardımının devam edeceğini kaydetti. Dönmez, “Sosyal yardımlarda uzunca bir süredir devam eden ısınma yardımı kapsamında kömür yardımı yapıyoruz. Aile başına yaklaşık 1 ton gibi. Bugüne kadar da 33 milyon ton kömür dağıtıldı” dedi.