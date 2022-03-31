  • BIST 2.235,02
  • Altın 906.46
  • Dolar 14.6551
  • Euro 16.3212
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin önemine ilişkin video paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin önemine ilişkin video paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı.

Enerji verimliliğinin önemine işaret edilen 40 saniyelik videoya ilişkin Dönmez, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." mesajını paylaştı.

Videoda, düşük enerji tüketimi olan ürünlerin tercih edilmesi, kullanılmayan odalarda ışıkların kapatılması, ürünlerin kullanım sonrası fişten çıkartılması, ortam ısısının bir derece düşürülmesi gibi verimliliği artıracak önerilere yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı31 Mart 2022 Perşembe 11:24
  • EBRD: Rusya-Ukrayna savaşı büyümeyi ciddi şekilde yavaşlatacak31 Mart 2022 Perşembe 11:23
  • TÜREB: Türkiye, her yıl 3'er bin megavat rüzgar ve güneş kapasitesi ihale etmeli31 Mart 2022 Perşembe 11:23
  • Dünya Bankası, Türkiye'nin tarım sektörüne 'yeşil büyüme' için 341 milyon dolarlık kredi sağlayacak31 Mart 2022 Perşembe 11:22
  • Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor31 Mart 2022 Perşembe 11:22
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak31 Mart 2022 Perşembe 11:21
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor31 Mart 2022 Perşembe 11:21
  • BioNTech geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı30 Mart 2022 Çarşamba 16:18
  • AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması30 Mart 2022 Çarşamba 14:22
  • Gelir vergisi beyanında son gün yarın30 Mart 2022 Çarşamba 14:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti