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Bakan Dönmez, Isparta'da kırsal alanlardaki çalışmaları inceledi: Kırsalda bazı beldelerde çalışmalar sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da, il ve ilçe merkezlerindeki şebekelerin enerjilendirildiğini belirterek, "Kırsalda bazı beldelerde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.
Bakan Dönmez, Isparta'da kırsal alanlardaki çalışmaları inceledi: Kırsalda bazı beldelerde çalışmalar sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'nın kırsal bölgelerinde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Kuleönü Beldesi'ne giden Dönmez, vatandaşlarla bir araya geldi.

Elektrik sıkıntılarının neden kaynaklandığı ve çalışmalar hakkında belde sakinlerini bilgilendiren Dönmez, sağduyulu ve sabırlı davranışları için teşekkür etti.

Bölgede çalışanlarla da bir araya gelen Dönmez, özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.

Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'daki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Saha çalışmalarını yerinde incelediklerini aktaran Dönmez, "Dün itibarıyla il ve ilçe merkezlerindeki şebekeleri enerjilendirdiğimizi ifade etmiştim. Kırsalda bazı beldelerimizin bir kısmındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda da Kuleönü Beldesi'ndeyiz, buranın da yaklaşık yüzde 65'lik kısmında elektrik halihazırda var. Ekiplerimiz de burada, inşallah akşama kadar burası da enerjilendirilmiş olacak." diye konuştu.

Dönmez, çalışmalara belde belediyesinin de her türlü desteği verdiğini kaydetti.

Kuleönü Beldesi'nin ardından Gönen ilçesine giden Bakan Dönmez, yolda çalışma yaptıkları sırada kara saplanan elektrik arıza aracını çıkarmaya çalışan ekibin yanına gitti. Ekibe yardım eden Dönmez, çalışanlarla sohbet edip, durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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