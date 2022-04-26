Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin kesik olmadığının ispat edildiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde 23 Nisan'da elektriğin kesik olmadığının ispat edildiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin 4 aydır kesik olduğu iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

Paylaşımında söz konusu abonenin elektrik tüketime ilişkin bilgilere yer veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı. O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre, ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz? O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre, abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir, geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur."

Öte yandan, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada da akıllı sayaçların, elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu abonenin sayacına ait tüketim bilgilerinin Bakanlığın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.