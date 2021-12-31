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Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta Filyos Limanı'nda sondaj hazırlıklarını sürdüren Yavuz Sondaj Gemisi personeli ve aileleriyle yeni yıla girdi.
Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Filyos Limanı'nda, Karadeniz'deki sondaj ve doğal gaz arama çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını sürdüren Yavuz Sondaj Gemisi'nde yeni yıla girdi. Akşam saatlerinde gemiye gelen Bakan Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte gemiye vinçle çıktı. Bakan Dönmez, gemi personeli ve ailesinin yeni yılını kutlayıp sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Dönmez, tüm gemi personelinin ve ailelerinin yeni yılını kutladığını söyledi. Karadeniz'deki sondaj çalışmalarından bahseden Bakan Dönmez, şöyle dedi:

"Şu anda Yavuz Sondaj Gemisi'nde, personelimiz ve aileleriyle birlikte 2021'in son gecesi. Belki birazdan 2022'inin ilk saatlerini birlikte geçireceğiz. Bakanlığımız yılın son gününü, yılbaşını sektörümüzde çeşitli alanlarda çalışan arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Zaman zaman kömür ocaklarında zaman zaman bir santralde olabiliyor. Bu senede Yavuz Sondaj gemisindeyiz. Karadeniz'de şu anda iki tane gemimiz  daha var. Onlar operasyonlarına devam ediyorlar. Barbaros Hayrettin Paşa da sismik araştırmalarına devam ediyor. Akdeniz'de MTA Oruç Reis araştırmalarına devam ediyor. Bugün yılın son günü ve yılın ilk saatlerini bu kardeşlerimizde birlikte geçirmek maksadıyla bir araya geldik. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza 2022 yılını sağlık mutluluk ve esenlik içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum. Başarılarının da devamını diliyorum."

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