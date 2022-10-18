Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması: Aykırılık bulunmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TTK'nın yatırımının yüzde 33'ünün iş sağlığı ve güvenliğine ayrıldığını, tesiste düzenlemelere aykırılık bulunmadığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulda, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Kaza haberini alır almaz İçişleri ve Çalışma Bakanımızla olay yerine gittik. Vahim hadisenin metan gazı sonucu grizu patlaması şeklinde meydana geldiği değerlendirilmektedir. Saat 16-24 vardiyasında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı.

İstanbul'daki 6 madenci hariç yaralılar taburcu oldu.

Amasra TKK'da 580 çalışana 16 iş güvenliği uzmanı atanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına NOVA aracılığıyla temel risk eğitimi verilmiştir. Kömür ocakları yolda en az 4 kez denetlenmektedir.

Amasra'nın dördüncü Ağustos'taki son denetim yerinde yapılmıştır. Denetimde aykırı husus tespit edilmemiştir.

Soruşturmalara gelince olayın meydana geldiği ilk anda adli soruşturma başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli olanlar yapılacak.

SAYIŞTAY RAPORLARI

Sayıştay, TBMM adına kamu faaliyetlerini denetlemekte görevlidir. 2017-2019 raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddia edilmiştir.

Denetimlerde bağımsız çalışan seyyar gaz ölçüm cihazı bulunmaktadır. Kişisel oksijen maskeleri, otomatik yangın söndürme sistemleri gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı. 6'lı sensörler tespit edilmiştir.

Çalışan ekiplerin her birinin elinde dedektörler var. Bunlar gaz ölçümü yapıyor.

Yeraltı tüm çalışma alanları metan, oksijen, karbondioksit, sıcaklık ölçümleriyle sürekli incelenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. O işletmemizde o ana kadar hepsi kayıt altında.

Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.

Ben burada birisi kusurlu demedim. Ben tespitleri burada sizinle paylaşıyorum.

Havadaki metan gazı oranının yüzde 5 ila yüzde 10 arsında olması halinde grizu patlaması meydana gelmektedir. Metan, hava, yakıcı madde... Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, maden iş yerlerinde ortamda yüzde 1 oranında metan bulunması durumunda patlatma yapılmaz. Yüzde 2 bulunması durumunda madenciler tahliyeler yapılır.

"MADENDE KARAKUTU VAR"

Gaz belirli seviyenin üstüne çıktığında ışıklı alarmlar ile çalışanlar uyarılır. Merkezi gaz izleme sistemi ve yeraltında sarı ışık yanıp sesli uyarı yapılmaktadır. Metan oranı yüzde 2'yi bulduğunda yeraltı ve yer üstünde kırmızı alarm devreye girer. Acil müdahale ile çalışanlar dışarı temiz havaya çıkarılır.

Ortamda metan gazı seviyesi 18.05 sularında 1.5'a ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiş. Son kayıtta metan oranı 1,69 olarak ölçülmüştür. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. Patlama 18.10'da ulaştı. Patlama sıralarında ölçülen bu. Bilirkişiler,, teknik birimler yukarıdaki değerleri tek tek değerlendirecek. Madende karakutu var, tüm konuşmalar tek tek dinlenecek.

Şehitlerimizin ödemelerine başlandı. Süreç en kısa sürede tamamlanacaktır. Madenci kardeşlerimizin evlatları, aileleri bizim emanetlerimizdir.