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Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ile doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtiklerini belirterek, "Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz" dedi
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması!

Türkiye’nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’ne ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez iki tarafın da sağduyulu davranması gerektiğini ve proje takviminin gecikmesine tahammülün olmadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, ''Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Henüz bir uzlaşma yok. Ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına hatırlattık'' dedi.

Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Dönmez, özetle şu mesajları verdi:

FİYATLAR ANORMAL ARTTI

"Şu anda hükümetimiz doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı. Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptık. İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğalgaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz.

Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticari yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttığı, Rusya'nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğalgaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız.

MALEZYA İLE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Bunun dışında Endonezya'da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldık. Burada da küresel anlamda enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Aynı zamanda bir çok ülke ile ikili görüşme yapma fırsatı da bulduk. Endonezya'dan da Malezya'ya geçtik. Orada da Petronas şirketinin başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme gerçekten çok önemliydi. İki ülke arasında iş birliğini artırma yönünde ortak kararlar aldık. Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kardeş ülke Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında biriktiğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız."

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK 

Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok. Ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık.

TEMELİ 17 EYLÜL’DE ATILIYOR

"Borun Türkiye'nin elindeki en önemli madenlerden biri olduğuna dikkat çeken Dönmez, bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalıştıklarını söyledi. Dönmez, "İnşallah bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül'de atacağız. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temeli atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız'' şeklinde konuştu.

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