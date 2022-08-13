Bakan Dönmez'den Yalova'ya 595 milyon TL'lik yatırım müjdesi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 19 yılda Yalova'ya 1 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi program gerçekleştirmek üzere Yalova'ya geldi. Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Dönmez'e, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar eşlik etti. Bakan Dönmez, valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada bir açıklama yaptı.

Yalova'ya enerji alanında gelecek yıl 595 milyon liralık yatırım yapılacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili konularını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Başkanlarımızın, meclis üyelerimizin taleplerini değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yine Yalova'nın enerji alanındaki bu taleplerinin zamanında eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gayretlerimizi devam ettireceğiz. Yalova ilimizde bizim bakanlığımızla alakalı gerek kamu gerek özel sektör tarafından ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. İktidara geldiğimiz yıl bu yatırımlar sadece 3 milyon lira iken geçtiğimiz yıl bu alanda yapılan yatırımların tutarı 2021 yılında 284 milyon lira olarak gerçekleşti. Son 19 yılda Yalova'ya tam 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise katlanarak artacak. Önümüzdeki yıl 595 milyon liralık enerji alanında altyapı yatırımlarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun büyük bir kısmını TEİAŞ gerçekleştirecek. Hiç şüphesiz hem elektrik dağıtım şirketinin hem de gaz dağıtım şirketinin şebeke yenileme ve genişletme çalışmaları da aynı şekilde devam edecek" dedi.

"81 İLİN TAMAMINA DOĞALGAZ GÖTÜRDÜK"

AK Parti iktidarı döneminde tüm şehirleri doğalgazla buluşturduklarını söyleyen Bakan Dönmez, "İktidara geldiğimizde sadece 5 büyük şehrin merkez ilçelerinde doğal gaz kullanımı varken, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve direktifleriyle 'Batıda ne varsa doğuda o olacak' anlayışıyla, 81 ilin tamamına doğal gazı götürdük. Bu illerimizden birisi de Yalova oldu. İlk dönemimizin ilk erken dönemlerinde doğal gaz kullanan kentimiz oldu. 2005 yılında doğalgaz arzımızı sağladık ve bu elimizde doğal gaz kullanmayan ilçemiz ve beldemiz kalmadı diyebiliriz. Eksik, bazı kentin büyümesinden kaynaklı mahallelerimiz oluyor. Onlara da plan, program çerçevesinde inşallah doğal gazı ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZE DÜŞEN ALTYAPILARI YAPMAYA HAZIRIZ'

Yalova'nın jeopolitik yönden önemli bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Özellikle hükümetimizin son dönemde ulaştırmayla ilgili yapmış olduğu yatırımlar ki işte en büyük mega projelerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü ve Bursa'ya bağlanan çevre yolu. İstanbul'un eski bir ilçesi bildiğiniz gibi Yalova ve İstanbullular Yalova'yı öteden beri bir dinlenme, bir istirahat yeri olarak görmüşlerdir. Ama o zaman denizden ulaşım imkanı vardı. Zaman alıyordu. Saatlerce kuyrukta beklediğimizi herhalde herkes hatırlar. Ama hamdolsun köprüyle birlikte bugün İstanbul'un hemen her köşesinden yani bir saat içerisinde buraya ulaşabiliyorsunuz. Keza Yalova'dan bir saat içerisinde Bursa'ya, Kocaeli'ye ulaşma imkanınız da var. Bunlar da ülkemizin özellikle sanayide gelişmiş kentleri. Bu jeolojik yanını Yalova şüphesiz avantaja dönüştürecek. Çünkü biraz önce hem sayın valimizle hem milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede buraya yoğun bir sanayici ilgisi de var. Ama arkadaşlar da dediler ki yüksek teknolojili, yüksek katma değerli sanayinin gelmesini arzu ediyoruz. Bir yerde bacasız sanayi demektir yüksek teknoloji demek. İşte Yalova'ya yakışır, yeni yenilenebilir teknolojilerin, yenilikçi teknolojileri getirmemiz gerekiyor. Öte yandan özellikle süs bitkiciliğinde Yalova hakikaten kendini aştı. Sadece komşu şehir İstanbul'un değil artık yurt dışına da süs bitkiciliği konusunda ihracat imkanı geliştiren bir şehrimizden bahsediyoruz. Ciddi bir sektörde bu anlamda gelişmiş oluyor. Özetle Yalova'nın bu yenilikçi vizyonuna uygun bize düşen altyapıları yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Yalova'daki ziyaretlerini tamamlayan Bakan Dönmez, kentten ayrıldı.