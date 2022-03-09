Bakan Ersoy: Bu seneki hedefimiz pandemi öncesi rakamları yakalamak

Ersoy, "İstanbul pandemi öncesinde 15 milyon turist ağırlamıştı. Bu seneki hedefimiz de pandemi öncesi rakamları yakalamak. Bununla ilgili son 2 yıldır TGA ile çok yoğun bir tanıtım kampanyası yapıyoruz. Zaten sonuçlarını da almaya başladık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm potansiyelinin büyümesi gerektiğine işaret ederek, "2028 yılında Türkiye'nin hedefinin 120 milyon turist, 100 milyar dolar gelir olması gerekiyor. Bu, Türkiye için zor bir hedef değil. Çok rahat ulaşılabilir bir hedef." dedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı'na konuk olan Ersoy, 2022'de 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle geçmişten bugüne global krizlerden etkilendiğini ancak krizlerden başarıyla çıkılabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Krizlere karşı bağışıklık elde etmeniz gerekiyor. Bunun da en önemli aşısı, pazar çeşitliliğidir. Bütün sektörlerde ne kadar fazla pazar çeşitliliği elde ederseniz, krizlere de o kadar bağışıklık kazanmış hale gelirsiniz. Biz, 2023 turizm hedeflerini belirlerken en başında bu vardı. Pazar çeşitliliğini yakalamak için de Turizm Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduk. Bu, dünyada yüz yıldır var olan ülkemize de 2019'da kazandırdığımız bir kanun. Bu kanunla birlikte devlet ve sektör, çok sıkı bir tanıtıma başladık. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar tanıtım yaptık. Bu rakamları çok daha ileri seviyelere götürebiliriz. Dünyada en iyi turizm potansiyeline sahip ülkeler arasında, Türkiye var ama hak ettiği yerde değil. Dünya genelinde çok yoğun tanıtım yapmamız, pandemi döneminden rakiplerimize göre hızlı çıkışımızı sağladı. Pandemide 21 ülkede televizyonlar aracılığıyla, 80'den fazla ülkede de dijital tanıtım yaptık. Şu anda Türkiye, 120 ülkede uluslararası kanallarda ve dijital platformlarda tanıtım yapıyor."

"Yanmış bir orman arazisinin turizm konaklama tahsisine açıldığına dair hiçbir örnek yok"

Son bir haftadır İstanbul'a günlük ortalama 40 bin turist girişi olduğuna işaret eden Ersoy, salgın öncesi rakamları yakaladıklarının altını çizerek, bu rakamların pazar çeşitliliği stratejisinin ne kadar hızlı sonuç verdiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, TGA'nın bu sene 100 milyon doların üzerinde bir tanıtım bütçesi kullanacağını vurgulayarak, "Şu anda geçmişten bugüne kadar Türkiye'deki en yoğun, dünyada da en etkili tanıtım yapıyoruz. Çok para harcamanız önemli değil. Parayı doğru yere harcamanız ve etkili tanıtım yapmanız önemli." ifadelerini kullandı.

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununda yapılan değişikliklere de değinen Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Birincisi, belediyelerin otel ruhsatı yetkileri elinden alınıyor deniliyordu. Tam tersi belediyenin yetkisi şart koşuluyor. İkincisi, yanan ormanlık alanlar turizme açılacak ve tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu iddiasıydı. Şimdi bakın burada da yanlış bir algı var. 1982'de hazırlanan bu yasayla 3 tane bakanlığa turizm konaklama amaçlı konaklama tahsisi yapma yetkisi veriliyor. Sonrasında 2008 yılında AK Parti hükümetleri zamanında 3 tane kısıtlama getiriliyor. 'Artık sınırsız olarak ormanlar tahsis edilmesin. Sınırsız emsal verilmesin ve yüzde 30'la kısıtlansın. Bir de orman arazisine yatırım alanı açan, o alanın 3 katı kadar orman arazisi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlasın.' deniliyor. 2021'de ise bu kanunda konaklama konusunda uzman bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için konaklamayla ilgili tahsisler bundan sonra sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılsın (istendi). Burada da denildi ki; Kültür ve Turizm Bakanlığı kafasına göre yapamaz. Tarım ve Orman Bakanlığından araziyi isteyecek. Uygun görülürse tahsis işlemine başlayabilecek."

Mehmet Nuri Ersoy, yanan orman arazilerinin anayasa ile korunduğuna işaret ederek, yanmış bir orman arazisinin turizm konaklama tahsisine açıldığına dair hiçbir örneğin bulunmadığının altını çizdi.

"21-27 Mayıs tarihlerini Türk Mutfağı Haftası ilan ettik"

Kütüphane ve Yayımlar Müdürlüğü bünyesine yıl içinde 464 kütüphaneci alınacağını aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2028 yılında Türkiye'nin hedefinin 120 milyon turist, 100 milyar dolar gelir olması gerekiyor. Bu, Türkiye için zor bir hedef değil. Çok rahat ulaşılabilir bir hedef. Sektör ve devlet el ele vererek bu rakamlara ulaşacağız. Türkiye'de bu potansiyel fazlasıyla var. Biz erişeceğiz. Yaklaşık 27-28 yıllık bir konu da yevmiyeli sanatçılar mevzusuydu. Biz o kangren olmuş yarayı çözdük ve 3 bin sanatçıyı sözleşmeli hale getirdik. Özlük haklarını kazandırdık ve artık düzenli çalışıyorlar. Bununla ilgili en büyük adımı biz Bakanlık olarak attık. Büyük bir sorunu çözdüğümüzü düşünüyorum."

Ersoy, salgının öncesinde İstanbul'un 15 milyon turist ağırladığına vurgu yaparak, "Bu seneki hedefimiz de pandemi öncesi rakamları yakalamak. Bununla ilgili son 2 yıldır TGA ile çok yoğun bir tanıtım kampanyası yapıyoruz. Zaten sonuçlarını da almaya başladık. Pandemiye rağmen İstanbul birçok önde gelen turizm medyasında birinci destinasyon çıkmaya başladı. Doğru ve etkili tanıtım yaparsanız, hak ettiğiniz yere ürününüzü getiriyorsunuz. Bunun sonuçlarını da almaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un birçok yönüyle tanıtılması gerektiğini kaydeden Ersoy, İstanbul'un sadece tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir şehir olmadığını söyleyerek, "Bizim öncelikli hedeflerimizden birisi de gastronomi. Bununla ilgili çok yoğun çalışmalarımız var. 21-27 Mayıs tarihlerini Türk Mutfağı Haftası ilan ettik ve bununla ilgili özellikle İstanbul ve belli illeri, 'Gastrocity' yapmak için çalışmalarımız var." diye konuştu.

Bakan Ersoy, 29 Ekim 2021'de gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin 7.8 milyon ziyaretçi aldığına dikkati çekerek, "Bu festivalin ikincisi 28 Mayıs - 12 Haziran arasında yapılacak. Ancak bu sefer İstanbul'un yanında Başkent Kültür Yolu Festivali'ni de yapacağız. Onun da 4,7 kilometrelik bir rotası var. 2023 yılında ise bu festivallere İzmir ve Diyarbakır da dahil olacak." ifadelerini kullandı.

Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Ersoy, önceki restorasyonlarda kullanılan malzemelerin yapıya zarar verdiğini dile getirerek, özgün malzemeler kullanılarak yapılan restorasyonun ekim ayında tamamlanacağının altını çizdi.

Mehmet Nuri Ersoy, Kilis'teki Alaeddin Yavaşca Müzesi'ni, 23 Aralık 2021'de vefat eden sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğum günü olan 1 Mart'ta açtıklarını da vurguladı.